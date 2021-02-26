Bölgesel Amatör Lig 17 Nisan'da başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu, koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen Bölgesel Amatör Lig'in 17-18 Nisan'da yeniden başlayacağını ve 15 haftada tamamlanacağını açıkladı.

Türkiye Fıtbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Bölgesel Amatör Lig'e deavm tarihi açıklanırken şu ifadelere yer verildi:

"Koronavirüs salgını nedeniyle amatör futbol sahalarının antrenman ve müsabakalara kapatılması ve hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle amatör futbol müsabakalarının oynatılması ile ilgili bir takvim oluşturulamamıştı.

SADECE BÖLGESEL AMATÖR LİG OYNATILACAK



Gelinen süreçte Türkiye Futbol Federasyonu, futbol sezon takviminin daralmasını da dikkate alarak 2020-2021 sezonunda yerel amatör futbol liglerinin oynatılmamasına, bununla birlikte şartların uygun olması, ilgili kurum ve kuruluşların onay vermesi halinde sadece Bölgesel Amatör Lig müsabakalarının oynatılmasına karar verdi.

MAÇLAR 15 HAFTADA TAMAMLANACAK



Koronavirüs salgınının devam ettiği dikkate alınarak aynı il veya birbirine yakın il takımlarının aynı gruplarda yer alması esasına dayalı belirlenecek gruplandırma sistemi ile grup müsabakaları ve bölge birinciliği müsabakaları yaklaşık 15 haftalık bir sürede tamamlanacak.





YÜKSELME VE DÜŞMELER NASIL OLACAK



2020-2021 sezonu Bölgesel Amatör Lig 52 gruptan oluşacak olup, gruplarda yer alacak takım sayılarına göre iki veya üç devreli lig usulü olarak karşılaşmalar oynanacak. Her grubun birincisi olan takım bölge birinciliği müsabakalarına katılmaya hak kazanırken grupta en altta yer alan takım kendi ilinin yerel ligine dönüş yapacak.

9 BÖLGENİN BİRİNCİSİ, 3. LİG'E ÇIKACAK



Bölge birinciliğine katılma hakkı kazanan 52 takım 9 ayrı tarafsız grup merkezinde müsabakalarını oynayacak ve 9 bölgenin birincileri TFF 3. Lig'e çıkma hakkı kazanacak. Müsabakalar 17-18 Nisan 2021 tarihlerinde başlatılacak. Grupların oluşumu ve 2020-2021 sezonu ayrıntılı BAL Statüsü önümüzdeki günlerde açıklanacak olup, grupların açıklanması sonrası grup kuraları ve fikstür çekimi yapılacak."