Bolingoli Mbombo: Saçma bir penaltı

Başakşehir'in 2-0 yenildiği Galatasaray maçının ardından Bolingoli Mbombo yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Başakşehir'in Galatasaray'a 2-0 yenildiği maçın ardından Boli Bolingoli-Mbombo açıklamalarda bulundu.

"SAÇMA BİR PENALTI KARARI"

Galatasaray karşısında fırsatları değerlendiremediklerini ifade eden Mbombo, "Maça iyi başladık ama saçma bir penaltı kararından sonra geriye düştük. Penaltı kararından sonra da geriye dönemedik, iyi mücadele ettik ama skoru bulamadık" şeklinde konuştu.

Oyuna sonradan dahil olan Mbombo etkili bir performans sergileyemedi.