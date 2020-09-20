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    Bolingoli Mbombo: Saçma bir penaltı

    Başakşehir'in 2-0 yenildiği Galatasaray maçının ardından Bolingoli Mbombo yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 20.09.2020 - 21:16
    • Güncelleme : 20.09.2020 - 21:16
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    Bolingoli Mbombo: Saçma bir penaltı

    Başakşehir'in Galatasaray'a 2-0 yenildiği maçın ardından Boli Bolingoli-Mbombo açıklamalarda bulundu.

    "SAÇMA BİR PENALTI KARARI"

    Galatasaray karşısında fırsatları değerlendiremediklerini ifade eden Mbombo, "Maça iyi başladık ama saçma bir penaltı kararından sonra geriye düştük. Penaltı kararından sonra da geriye dönemedik, iyi mücadele ettik ama skoru bulamadık" şeklinde konuştu.

    Oyuna sonradan dahil olan Mbombo etkili bir performans sergileyemedi.

    Bolingoli Mbombo: Saçma bir penaltı #1

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