Haber Merkezi
2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Bolivya, sahasında Uruguay'ı ağırladı.
Mücadele golsüz beraberlikle sona erdi.
Ancak karşılaşma, sahada oynanan futboldan çok bitiş düdüğünün ardından yaşananlarla gündeme geldi.
MAÇ BİTTİ TRİBÜNLER KARIŞTI
Bolivya Futbol Federasyonu Başkanı Fernando Costa, maçın ardından tribünlerde bazı taraftarlarla tartışmaya başladı.
İki taraf arasında başlayan tartışma yerini kavgaya bıraktı.
FEDERASYON BAŞKANI TARAFTARLARA SALDIRDI
Federasyon başkanı Costa, taraftarlarla kavga etmeye başladı.
Kendisini görüntüleyenlere tehditler savuran Costa, yaptıklarıyla izleyenlerin tepkisini çekti.
İşte o anlar...
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