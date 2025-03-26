Haber Merkezi

2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Bolivya, sahasında Uruguay'ı ağırladı.

Mücadele golsüz beraberlikle sona erdi.

Ancak karşılaşma, sahada oynanan futboldan çok bitiş düdüğünün ardından yaşananlarla gündeme geldi.

MAÇ BİTTİ TRİBÜNLER KARIŞTI

Bolivya Futbol Federasyonu Başkanı Fernando Costa, maçın ardından tribünlerde bazı taraftarlarla tartışmaya başladı.

İki taraf arasında başlayan tartışma yerini kavgaya bıraktı.

FEDERASYON BAŞKANI TARAFTARLARA SALDIRDI

Federasyon başkanı Costa, taraftarlarla kavga etmeye başladı.

Kendisini görüntüleyenlere tehditler savuran Costa, yaptıklarıyla izleyenlerin tepkisini çekti.

İşte o anlar...

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Can Badak
Editor