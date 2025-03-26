Haberler



Futbol



Bolivya Futbol Federasyonu Başkanı Costa taraftarla kavga etti

Bolivya Futbol Federasyonu Başkanı Costa taraftarla kavga etti Bolivya Futbol Federasyonu Başkanı Fernando Costa, Uruguay maçının ardından bir taraftarla kavga etti. İşte şaşkına çeviren o anlar...