Bolivya-Uruguay maçında şaşırtan an: Oksijen tüpünü kullanmak zorunda kaldı

Haber Merkezi
Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde heyecan devam ediyor.
Geçtiğimiz gece oynanan maçta Bolivya ile Uruguay karşı karşıya geldi.
Bolivya ile Uruguay’ın karşı karşıya geldiği CONMEBOL Dünya Kupası Eleme maçı 4150 metre rakımdaki El Alto Stadyumu’nda oynanınca ortaya değişik anlar çıktı.
RAKIM YÜKSEK OLUNCA DAYANAMADI
Uruguay Milli Takımı’nın savunma oyuncularından Jose Maira Gimenez zaman zaman zor anlar yaşadı.
Alışık olmadığı yükseklik nedeniyle Gimenez maçın durduğu anlarda oksijen tüpü kullanmak zorunda kaldı.
OKSİJEN TÜPÜ KULLANDI
Bolivya Uruguay maçı 0-0’lık skorla berabere bitti.
Bu sonuçla, Uruguay grupta 3’üncü, Bolivya ise 8’inci durumda yer aldı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış