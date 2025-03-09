Bolivya'da akıllara durgunluk veren olay: Ölen kardeşinin kimliğini kullanıp futbolcu oldu

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Güney Amerika ülkesi Bolivya'da dünyayı şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

Bolivya 1. Ligi takımlarından Club Aurora'da forma giyen futbolcu Gabriel Montano'nun, ölen kardeşi Gabriel Montano'nun kimliğiyle yıllarca futbol oynadığı ortaya çıktı.

Asıl adı Diego Montana olan oyuncu, 4 yıl önce ölen kardeşinin kimliğini alarak, Club Aurora'nın alt yapısına girdi ve bir yıl sonra A takıma yükseldi.

4 YIL ÖNCE ÖLEN KARDEŞİNİN KİMLİĞİYLE YILLARCA FUTBOL OYNADI

30 maçta takımının formasını giyen ve 9 gol atan Montano, Bolivya Milli Takımı'na da çağrıldı.

Bu skandal, rakip takım Royal Pari tarafından fark edildi ve şikayet üzerine Bolivya Spor Disiplin Mahkemesi incelemelere başladı.

MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI

Yapılan araştırmalar sonucunda, Montano'nun ölen kardeşinin kimliğiyle futbol oynadığı tespit edildi.

Mahkeme, Montano'yu 2 yıl futboldan men etti.

2 YIL FUTBOLDAN MEN EDİLDİ: KULÜBE 33 PUAN SİLME CEZASI VERİLDİ

Ayrıca Club Aurora'ya 33 puan silme cezası verildi.

Kulüp başkanı ve bir yöneticiye de 3 yıl hak mahrumiyeti cezası uygulandı.

Bu olay, tüm Bolivya futbol camiasını sarsarken, büyük bir etik skandala yol açtı.