AA & Ensonhaber

1. Lig'de normal sezonu 7. sırada tamamlayarak play-off oynamaya hak kazanan Boluspor, adını Süper Lig'e yazdırmayı hedefliyor.

Son olarak 1991-1992 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden kırmızı-beyazlı ekip, play-off aşamasında başarılı olarak 33 yıllık özlemine son vermeyi amaçlıyor.

8. KEZ MÜCADELE EDECEKLER

1. Lig tarihinde en fazla play-off oynayan takım konumundaki Boluspor, 8. kez bu aşamada mücadelesi verecek.

Daha önceki 7 play-off'un sadece birinde başarılı olan kırmızı beyazlı ekip, 1979-1980'de Düzcespor'u yenerek adını Süper Lig'e yazdırdı. Bolu temsilcisi, 1994-1995, 2007-2008, 2008-2009, 2016-2017, 2017-2018 ve 2023-2024'te ise play-off'ta elendi.

Boluspor, play-off 1. turunda 15 Mayıs Perşembe günü İstanbulspor ile karşılaşacak.

"KOLAY DEĞİL, RAKİPLER GÜÇLÜ"

Boluspor Kulübü Başkanı Savaş Abak, AA muhabirine, ligde normal sezonun zor geçtiğini belirterek şunları dedi:

Kolay değil, rakipler güçlü. Allah nasip etti, yönetimimiz döneminde ikinci kez play-off oynayacağız. Bu sene daha güçlü, daha istekli, daha arzuluyuz.

"BU SAATTEN SONRA ŞEHRİN DESTEKLERİNİ BEKLİYORUZ"

Süper Lig'e çok yakın olduklarını aktaran Abak, şu ifadeleri kullandı:

Futbolcular, teknik heyet ve yönetim üzerine düşen her şeyi yaptı. Şimdi sıra Bolu şehrinde, siyasilerde, belediye başkanımızda, iş adamlarında. Bu saatten sonra hep beraber birlik olup bu takımı, Süper Lig'e çıkartabiliriz. Ancak bizim gücümüz belli. Yönetim ve ben, 3 yıldır elimizden ne geliyorsa fazlasını yaptık. Bu saatten sonra şehrin desteklerini bekliyoruz.

"BOLUSPOR ŞU ANDA TERTEMİZ"

Fiziki altyapı yetersiz olan Bolu Atatürk Stadı'nın kapatıldığını aktaran Abak, şu değerlendirmede bulundu: