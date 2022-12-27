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Boluspor, Alex de Souza'yı transfer etti
Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, 21 yaşındaki Brezilyalı forvet Alex Aparecido de Souza Alcantara'yı renklerine bağladı.
- Haber Merkezi
- 27.12.2022 - 16:46
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Brezilyalı oyuncu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.
Santos Futbol Kulübü'nün altyapısında futbola başlayan Alex Souza, 2021-2022 sezonu başında Litvanya'nın Hegelmann takımına transfer oldu.
33 numaralı formayı giyecek
Burada 37 karşılaşmada forma giyen tecrübeli oyuncu 9 kez fileleri havalandırdı. Alex Souza, Boluspor'da 33 numaralı formayı giyecek.