Boluspor Başkanı Abdullah Abat maçı vincin üstünden izledi

Boluspor Başkanı Abdullah Abat, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği için takımının Ümraniyespor ile oynadığı maçı vinç üzerinden takip etti.

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Ümraniyespor ile Boluspor karşı karşıya geldi.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan maçta, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği için giremeyen Boluspor Başkanı Abdullah Abat, karşılaşmayı izlemek için ilginç bir yönteme başvurdu.

VİNÇ KİRALADI

Abat, karşılaşmayı bir vincin üzerinden takip etti. Başkan Abat, 12. haftada oynanan Altay karşılaşmasındaki "talimatlara aykırı hareketi" sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Kovid-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 maddesi uyarınca tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

DHA'ya konuşan Abat, "Öncelikle hafta sonunda oynadığımız Altay maçı sonrasında rakip takımın penaltı pozisyonunda hakeme yoğun itirazlardan dolayı, saha içerisine bağırmama rağmen tribünden sesimi duyuramadım. Pandemi sürecinde, ben sağlıkçıyım, bu süreci iyi bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Futbolcuları soyunma odasına ve hocamızın da sarı kartı vardı onları yönlendirmek adına 1, 2 dakikalığına sahaya girmek mecburiyetinde kaldım." dedi.

Boluspor Başkanı, "İçeri girdiğimiz zaman sporcularla karşılaşınca spontane 1, 2 tebrik oldu. Bundan dolayı Covid-19 ile alakalı yeni tüzüğe göre böyle bir ceza var. Bunun için tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildik. Henüz kararı çıkmadı ama biz de stadyumun arka tarafında bir şantiyede böyle bir yola başvurduk. Kritik süreçlerde takımı yalnız bırakmak olmuyor. Bunları futbolcularımızın, teknik heyetimizin ve yönetim kurulumuzun hissetmesi gerekiyor. Bu bir aşktır, biz de elimizden ne geliyorsa fırsatları değerlendirip, federasyonun aldığı karara saygılı bir şekilde, kuralların dışına çıkmadan böyle bir yola başvurduk." ifadelerini kullandı.

MURAT SANCAK DA AYNISINI YAPMIŞTI

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak da geçen sezon yine Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda takımını yalnız bırakmamış ve mücadeleyi vinç üzerinden izlemişti.