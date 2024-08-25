Boluspor evinde kazandı

Haber Merkezi
1.Lig 3.hafta maçında Boluspor Esenler Erokspor'la karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Boluspor'a galibiyeti getiren goller 45 ve 81. dakikalarda Daniel Avramovski'den geldi. Erokspor'un tek golünü ise 72. dakikada Mame Mor Faye kaydetti.
BOLUSPOR PUANINI 4'E ÇIKARDI
Bu sonuçla birlikte Boluspor, puanını 4'e çıkarırken Erokspor henüz puanla tanışamadı.
Ligin bir sonraki maçında Boluspor, Keçiörengücü deplasmanına gidecek. Esenler Erokspor ise Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.
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