Boluspor evinde Sakaryaspor'u 3 golle geçti

Haber Merkezi
1. Lig'in 33. haftasında Boluspor, Sakaryaspor'u ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 3-1'lik skorla kazanmayı başardı.
Bolu'ya galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Hasani, 23. dakikada Babacar ile 90+1. dakikada Hüsamettin Yener attı.
Sakarya'nın tek sayısını 53. dakikada Emre Demir kaydetti.
48 PUANA YÜKSELDİ
Bu sonuçla puanını 48 yapan Boluspor, ligdeki bir sonraki maçında Ankaragücü deplasmanına gidecek.
42 puanda kalan Sakaryaspor ise Pendikspor'u konuk edecek.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış