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- Boluspor, Felipe Trevizan Martins'i transfer etti
Boluspor, Felipe Trevizan Martins'i transfer etti
TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, 33 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu Felipe Trevizan Martins'i renklerine bağladı.
- Haber Merkezi
- 13.09.2020 - 13:57
TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, 33 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu Felipe Trevizan Martins'i renklerine bağladı.
1+1 YILLIK ANLAŞMA
Boluspor Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geçen sezon Hannover 96 takımında forma giyen Felipe ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığını bildirdi.
Kırmızı-beyazlı ekibin yeni transferi, ligin ikinci haftasında deplasmanda oynanacak Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başlayan takımla antrenmana çıktı.