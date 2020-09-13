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    Boluspor, Felipe Trevizan Martins'i transfer etti

    TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, 33 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu Felipe Trevizan Martins'i renklerine bağladı.
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2020 - 13:57
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    Boluspor, Felipe Trevizan Martins'i transfer etti

    TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, 33 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu Felipe Trevizan Martins'i renklerine bağladı.

    1+1 YILLIK ANLAŞMA

    Boluspor Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geçen sezon Hannover 96 takımında forma giyen Felipe ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığını bildirdi.

    Kırmızı-beyazlı ekibin yeni transferi, ligin ikinci haftasında deplasmanda oynanacak Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başlayan takımla antrenmana çıktı.

    Boluspor, Felipe Trevizan Martins i transfer etti #1

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