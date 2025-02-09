Boluspor ile Ankara Keçiörengücü yenişemedi

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1. Lig'in 23. hafta mücadelesinde Boluspor ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geldi.

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Keçiörengücü'nün golünü 16'da Mame Diouf kaydetti. Boluspor'a beraberliği getiren golü ise 82'de Mario Balbudia attı.

KEÇİÖRENGÜCÜ, 10 KİŞİ KALDI

Keçiörengücü'nden Malaly Dembele, 46. ve 51. dakikalarda gördüğü sarı kartlar nedeniyle kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

TAKIMLAR 1'ER PUANIN SAHİBİ OLDU

Ankara ekibi bu maçın ardından puanını 34 yaptı. Boluspor ise 33 puana yükseldi.

1.Lig'in gelecek haftasında Keçiörengücü, Adanaspor'u konuk edecek. Boluspor, Pendikspor deplasmanına gidecek.