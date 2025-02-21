Boluspor, Manisa FK'yı iki golle geçti

Haber Merkezi
1.Lig'in 26. hafta mücadelesinde Manisa FK ile Boluspor karşı karşıya geldi.
Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabakayı deplasman ekibi Boluspor 2-0'lık skorla kazandı.
BOLUSPOR, İKİ GOLLE KAZANDI
Boluspor'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Enes Alıç ile 67. dakikada Florent Hasani kaydetti.
MANİSA FK, 33 PUANDA KALDI
Boluspor, bu galibiyetin ardından puanını 37 yaptı. Manisa FK, 33 puanda kaldı.
1.Lig'in gelecek haftasında Boluspor, Erzurumspor FK'yı konuk edecek. Manisa FK ise Gençlerbirliği deplasmanına gidecek.
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