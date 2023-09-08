Boluspor, Yalçın Koşukavak'la 1 yıllık sözleşme imzaladı Boluspor’da Turgay Altay’ın görevden alınmasının ardından kırmızı-beyazlılar anlaşmaya vardığı Yalçın Koşuvak ile sözleşme imzaladı. Törende konuşma yapan Yalçın Koşukavak, "Kadroyu biraz ofansif anlamda esnetmemiz gerekiyor. Çok zor bir durumdayız" dedi.

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İHA

1. Lig takımı Boluspor’da teknik direktör Turgay Altay’ın görevine son verilmesinin ardından yerine getirilen Yalçın Koşukavak, kulüp tesislerinde düzenlenen törenle bir yıllık sözleşmeye imza attı.

İmza töreninde Boluspor Transfer Şube Sorumlusu Mahmut Çimenderve de hazır bulundu.

"Zor bir dönemde geldim"

Kulübe zor bir dönemde geldiğini ifade eden Yalçın Koşukavak, şunları dedi:

Zor bir dönemde geldim. 4 maç 3 puan bir tanesi benimle oynandı. Kolay bir süreç değil. Çünkü daha önceki yapı başkaydı. Antrenörün düşündüğü başka şeyler vardı. Şimdi biz başka şeyler düşünüyoruz. Her antrenör kendi fikirleriyle gelir. Uyar uymaz, olur olmaz. Onlara ayrı konu ama esneyebilmeliyiz. O yüzden de şu anda mevcut kadroda bazı hem kadro derinliği hem de biraz takımın ofansif gücünü birleştirici birkaç takviye yapmamız gerekiyor. Ama çok zor. Bir hafta kalmış. Hem oyuncu yok istediğiniz kalibrede yok. İstediğiniz rakam da yok.

"Koca koca şehirler küme düşüyor"

Boluspor ve yönetiminin çok gayretli olduğunu ifade eden Koşukavak, şu şekilde konuştu:

Boluspor herhalde Türkiye'de tek kulüptür. Bilmiyorum diğerlerinin hakkını yemeyeyim ama birkaç kişinin gayretiyle ayakta kalabilmek bunlar çok kolay değil. Benim çalıştığım kulüplerde şehirden çok başka destekler geliyordu. Onlar çok daha rahat. Ben burada bir oyuncu isterken çok tedirgin oluyorum. Düşünüyorum, sıkılıyorum. Kolay değil gerçekten. Bu yapılar öyle çok yönetilebilir bir durumda değil. Bu ülkede çok örnekleri var. Biz biraz hızlı unutuyoruz. O yüzden Boluspor kulübüne ve mevcut yönetimine çok saygı duyuyorum. Bunu çok açık ifade etmem gerekiyor. Burada olduğum için söylemiyorum. Kolay şeyler değil. Koca koca şehirler küme düşüyor. Ayakta kalamıyor. O yüzden burada kulüp kültürü, oyun modeli kısa, orta ve uzun vadede birtakım şeylerin planlanması gerektiğini düşünüyorum. Bir spot analizine ihtiyaç var.

"Başarmak zorundayım"

Yalçın Koşukavak, sözlerini şöyle noktaladı:

Benden önceki antrenör arkadaş kendi kafasında bir plan yapmış. Kadro 4-4-2’ye göre planlanmış. Esnek olmayan, ofansif anlamda üçüncü bölgede biraz daha renkli oyuncuya ihtiyaç duyduğumuzdan bunu Keçiörengücü maçında çok hissettik. Böyle bir problemimiz var. Kadroyu biraz ofansif anlamda esnetmemiz gerekiyor. Çok zor bir durumdayız. Gece geç saatlere kadar uyumadan oyuncu izliyorum. Çok talepkar olamıyorum. Devre arasında da zor olacak. Eğer bir kulüp haziran ayını kaçırıyorsa haziran ayında takımın yüzde 90’ını inşa etmeniz gerekiyor. Temmuzu takım içinde iyi yaşayıp, ağustostan sonra rahat edin ama burada öyle bir şansınız yok. Bunları şikayet olsun diye söylemiyorum. Ben hiç rahat kulüpte çalışmadım. Bana hiç kolay iş gelmedi. Boluspor’da diğer kulüplerde zor şartlarda. Kayseri’de, Bursa’da, İstanbulspor’da, Denizlispor’da başarılı olduysam burada da başarılı olacağım diye düşünüyorum. Başarmak zorundayım.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)