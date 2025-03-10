Boluspor'a İstanbulspor karşısında tek gol yetti

Haber Merkezi

1. Lig'in 29. hafta mücadelesinde Boluspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi.

Bolu Atatürk Stadyumu'nun depreme dayanıklı olmaması nedeniyle maçlarını Ümraniye Stadyumu'nda oynayan Boluspor, rakibini 1-0'lık skorla mağlup etti.

Boluspor'a galibiyeti getiren golü 30. dakikada Paul Mukairu attı.

BOLUSPOR, ART ARDA İKİNCİ KEZ KAZANDI

Bu sonucun ardından Boluspor, ligde üst üste ikinci galibiyetini elde etti ve 44 puana yükseldi. İstanbulspor, 43 puanda kaldı.

Boluspor, ligin bir sonraki haftasında Ümraniyespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İstanbulspor, gelecek hafta Gençlerbirliği'ni konuk edecek.