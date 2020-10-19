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    Boluspor'da Ahmet Taşyürek dönemi bitti

    TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor tecrübeli çalıştırıcı Ahmet Taşyürek'in görevine son verildiğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2020 - 14:38
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    Boluspor'da Ahmet Taşyürek dönemi bitti

    TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, teknik direktör Ahmet Taşyürek ile yollarını ayırdı.

    YOLLAR AYRILDI

    Ligin 5. haftasında 1 puan ile 17. sırada yer alan kırmızı beyazlı ekip, Bolu Atatürk Stadyumu'nda karşılaştığı Tuzlaspor'a 2-1 yenildi.

    Boluspor Kulübü Yönetim Kurulu, karşılaşmanın bitiminde maçın hakemi Cihan Aydın ile tartışan teknik direktör Ahmet Taşyürek ile yollarını ayırdı.

    Yönetim kurulu; Taşyürek ve ekibine başarılar diledi.

    Boluspor da Ahmet Taşyürek dönemi bitti #1

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