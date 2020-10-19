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- Boluspor'da Ahmet Taşyürek dönemi bitti
Boluspor'da Ahmet Taşyürek dönemi bitti
TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor tecrübeli çalıştırıcı Ahmet Taşyürek'in görevine son verildiğini duyurdu.
- Haber Merkezi
- 19.10.2020 - 14:38
TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, teknik direktör Ahmet Taşyürek ile yollarını ayırdı.
YOLLAR AYRILDI
Ligin 5. haftasında 1 puan ile 17. sırada yer alan kırmızı beyazlı ekip, Bolu Atatürk Stadyumu'nda karşılaştığı Tuzlaspor'a 2-1 yenildi.
Boluspor Kulübü Yönetim Kurulu, karşılaşmanın bitiminde maçın hakemi Cihan Aydın ile tartışan teknik direktör Ahmet Taşyürek ile yollarını ayırdı.
Yönetim kurulu; Taşyürek ve ekibine başarılar diledi.