Boluspor'da Yalçın Koşukavak dönemi başladı

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1. Lig'in ilk 3 haftasında 2 puan toplayan Boluspor'da, Teknik Direktör Turgay Altay ile yollar ayrılmıştı.
Kırmızı-beyazlıların yeni teknik direktörü belli oldu. Boluspor, son olarak Manisa FK’yı çalıştıran Yalçın Koşukavak ile anlaştı.
"Hoş geldin Yalçın Koşukavak"
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:
Kulübümüz, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile anlaşma sağlamıştır. Hoş geldin Yalçın Koşukavak.
Öte yandan Yalçın Koşukavak, 2001-2002 yılları arasında Boluspor’da forma giymişti.