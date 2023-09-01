Boluspor'da Yalçın Koşukavak dönemi başladı Boluspor'da 1. Lig'in 3. haftasında Teknik Direktör Turgay Altay ile yollar ayrılmıştı. Bolu temsilcisinin yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak oldu.

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1. Lig'in ilk 3 haftasında 2 puan toplayan Boluspor'da, Teknik Direktör Turgay Altay ile yollar ayrılmıştı.

Kırmızı-beyazlıların yeni teknik direktörü belli oldu. Boluspor, son olarak Manisa FK’yı çalıştıran Yalçın Koşukavak ile anlaştı.

"Hoş geldin Yalçın Koşukavak"

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

Kulübümüz, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile anlaşma sağlamıştır. Hoş geldin Yalçın Koşukavak.

Öte yandan Yalçın Koşukavak, 2001-2002 yılları arasında Boluspor’da forma giymişti.