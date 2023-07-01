Boluspor'un yeni teknik direktörü Turgay Altay oldu 1. Lig takımlarından Boluspor, teknik direktör Turgay Altay ile anlaştı.

AA & Ensonhaber

Geride bıraktığımız 2022-2023 sezonunu 1. Lig'de topladığı 52 puanla 11. sırada bitiren Boluspor'da teknik direktör Görkem Görk'ün ayrılığı sonrasında göreve Turgay Altay getirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Altay ile 2 yıllık resmi sözleşme imzalandı.

Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olarak çalıştı

Daha önce Fenerbahçe Kulübü ve Konyaspor'da yardımcı antrenör olarak görev yapan Altay, Manisa FK ve Göztepe'de de teknik direktörlük görevinde bulundu.

Altay'ın yardımcılıklarını, Ahmet Görkem Görk, Mete Soygül, Kaya Tarakçı, Doğa Kaya, Alper Aşçı ve Barış Karakoç yapacak.