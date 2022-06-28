Bomba iddia! Fenerbahçe'de Valencia ile yollar ayrılıyor mu?

Bomba iddia! Fenerbahçe'de Valencia ile yollar ayrılıyor mu?

Yeni sezon öncesi planlamasına devam eden Fenerbahçe ile ilgili, "Fenerbahçe'de Valencia ile yollar ayrılıyor mu?" sorusu gündeme getirildi.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un gelmesi her şeyi değiştirmeye başladı..

Yeni sezonda şampiyon olmak isteyen ve en büyük transferi Jesus olan Fenerbahçe, futbolcuların akıbetini belirlemeye çalışıyor.

Bu kapsamda 18 yabancısı bulunan ve bu sayısı azaltmak isteyen Fenerbahçe, bazı isimlerle yol ayrımına gidecek.

Bu kapsamda bazı futbolcuların isminin üzeri çizildi. Ancak geçen sezon inişli-çıkışlı bir performans sergileyen Valencia'nın durumu merak konusu oldu.

İyi giden grafiğini sakatlayıp olumsuza çeviren Valencia, Ekvator'da yayın yapan bir radyo kanalının futbol programına konuk oldu.

Tecrübeli isim burada yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'de Valencia ile yollar ayrılıyor mu?" sorusunun yanıtını verdi.

Peki, Bomba iddia! Fenerbahçe'de Valencia ile yollar ayrılıyor mu? İşte yanıtı...

Fenerbahçe'de Valencia ile yollar ayrılıyor mu?

FANATİK'in beıN SPORTS'tan topladığı habere göre; Ekvator'da yayın yapan bir radyo kanalının futbol programına konuk olan Enner Valencia, sarı-lacivertli takımdaki kariyeri değerlendirdi.

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Fenerbahçe 'de istediği başarıları yakalayamadığını ifade eden 32 yaşındaki golcü, takıma ilk katıldığında kanatta görev aldığını forvete geçtikten sonra istediği golleri bulduğunu sözlerine ekledi.

Fenerbahçe'deki geleceği hakkında da konuşan Valencia, gelecek hafta menajerinin İstanbul'a geleceğini ve kulüp yetkilileri ile bir görüşme gerçekleştireceğini söyledi. Henüz bir karar vermediğini belirten Ekvatorlu futbolcu kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğinin de altını çizdi.