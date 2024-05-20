Bonservisi Beşiktaş'ta olan Jean Onana'ya silahlı saldırı

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Bonservisi Beşiktaş'ta olan ve Marsilya'ya kiralanan Jean Onana, Fransa'da silahlı saldırıya uğradı.
Fransa'dan Europe 1'in aktardığı habere göre; Jean Onana ve takım arkadaşı Faris Moumbagna, hırsızlık girişiminin kurbanı oldu.
Jean Onana'nın aracına saldırı
Olay, pazarı pazartesiye bağlayan gece saat 04.00 sularında yaşandı. Jean Onana ve Moumbagna'nın içinde bulunduğu aracı, silahlı hırsızlar çalmaya kalkıştı.
Başarısız olan girişimde hırsızların silahla ateş açtığı belirtildi. Olay sonrası araçta, çok fazla kurşun deliği bulundu.
Yara almadan atlattılar
Jean Onana ve Faris Moumbagna'nın, talihsiz olayı yara almadan atlattığı aktarıldı. Hırsızların ise kaçtığı vurgulandı.
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