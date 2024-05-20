Haberler



Futbol



Bonservisi Beşiktaş'ta olan Jean Onana'ya silahlı saldırı

Bonservisi Beşiktaş'ta olan Jean Onana'ya silahlı saldırı Beşiktaş'ın Marsilya'ya kiraladığı Jean Onana, hırsızlık girişiminin kurbanı oldu. Hırsızların, Jean Onana'nın da içinde olduğu arabayı çalmaya çalıştığı ve silahla ateş açtığı belirtildi.