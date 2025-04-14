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Haber Merkezi

Beşiktaş'ta sular bir türlü durulmuyor.

Sezona yeni transferlerle giren siyah-beyazlılarda önce Hasan Arat başkanlığı bırakmış ardından da Giovanni van Bronckhorst'un görevine son verilmişti.

Serdal Adalı'nın başkanlığa seçilmesi sonrası göreve Ole Gunnar Solskjaer'i getiren Kara Kartal, kötü gidişata bir türlü dur diyemedi.

SAHADAKİ BAŞARISIZLIĞIN ÜZERİNE DİVAN KURULU'NDAKİ KAVGA EKLENDİ

Bir de tüm bu olumsuzlukların üzerine geçtiğimiz cumartesi günü Divan Kurulu'nda yaşananlar eklendi.

Eski başkan Hasan Arat kürsüde konuşma yaptığı sırada Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün saldırısına uğradı.

Fiziksel müdahale sonrası araya girilmesinin ardından bu kez de Yamantürk'ün koruması olduğu öğrenilen şahıslar Arat'a saldırmaya kalktı.

Başta Beşiktaşlıların tepkisini çeken görüntüler kısa sürede gündem oldu.

BİR KÖTÜ HABER DE BORSADAN

Hem sahadaki başarısızlık hem de Divan Kurulu'nda yaşananlar sonrası siyah-beyazlılara bir kötü haber de borsadan geldi.

Son olarak Beşiktaş ve Trabzonspor tarafından açıklanan rekor seviyedeki sermaye artırımlarıyla birlikte, dört büyük kulüp son bir yıl içerisinde toplamda 28.7 milyar liralık sermaye artırımına imza attı.

HİSSELER YÜZDE 80 DEĞER KAYBETTİ

Bu tutarın 12 milyar lirası borsadaki yatırımcılar tarafından karşılanırken, 16.6 milyar lirası ise kulüplerin kendi kaynaklarından finanse edildi.

BIST-100 Endeksi bu dönemde yüzde 4 düşerken, spor endeksindeki kayıp yüzde 39'un üzerine çıktı.

Beşiktaş hisseleri yüzde 80.99, Trabzonspor yüzde 19.07, Galatasaray hisseleri yüzde 14.33 oranında değer kaybederken, Fenerbahçe hisseleri ise yüzde 22.5'lik bir prim yaparak dikkat çekti.

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