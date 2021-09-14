Euro
9.9862
0.27%
Dolar
8.4521
0.31%
Altın
485.88
-0.01%
Borsa
1.439
0.02%
Bitcoin
389.689
2.73%
EXEN Coin
24.29
-0.85%
26ºC
İstanbul
Bulutlu 26 C
    Borussia Dortmund maçının galibiyet primi

    Borussia Dortmund maçının galibiyet primi

    Beşiktaş yönetimi, Borussia Dortmund maçının kazanılması halinde galibiyet priminin yarısı olan 14 milyon lirayı takıma dağıtacak.
    • Haber Merkezi
    • 14.09.2021 - 13:09
    • Güncelleme : 14.09.2021 - 14:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Beşiktaş yönetimi, 15 Eylül Çarşamba günü oynanacak Borussia Dortmund mücadelesi öncesinde kesenin ağzını sonuna kadar açtı.

    Borussia Dortmund maçının galibiyet primi #1

    14 MİLYON LİRA DAĞITILACAK

    İdareciler, teknik ekip ve futbolcuları bu karşılaşmaya motive etmek için bu maçın kazanılması halinde UEFA'dan gelecek galibiyet priminin yarısını takıma vermeyi kararlaştırdı.

    Grup maçlarında her galibiyet başına 2.8 milyon euro (yaklaşık 28 milyon TL) verilen Devler Ligi'nde Kartal, eğer Dortmund'u devirirse yaklaşık 14 milyon TL'lik gelir takıma dağıtılacak.

    Borussia Dortmund maçının galibiyet primi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir