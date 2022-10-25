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- Borussia Dortmund - Manchester City Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Borussia Dortmund - Manchester City Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- 25.10.2022 - 09:59
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Gruplarda 5. maçlar bugün oynanacak maçlar ile başlıyor. Bu akşamın sonucu en çok merak edilen maçı şüphesiz Borussia Dortmund - Manchester City maçı olacak.
Şampiyonlar Ligi G grubu 5. maçında karşı karşıya gelecek iki dev ekip grupta ilk iki sırayı paylaşıyor. Manchester City 4 maçta topladığı 10 puan ile lider olurken Borussia Dortmund 4 maçta aldığı 7 puan ile ikinci sırada yer alıyor.
İki takım arasında grupta oynanan ilk maçı Manchester City 2-1'lik skorla kazamıştı. Peki Borussia Dortmund-Manchester City maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
Borussia Dortmund - Manchester City maçı ne zaman oynanacak?
Borussia Dortmund-Manchester City maçı 25 Ekim Salı (bugün) günü saat 22.00'de oynanacak. Signal Iduna Park Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi İtalyan hakem Davide Massa yönetecek. Maç EXXEN ekranlarından canlı izlenebilecek.