Borussia Dortmund - Manchester City Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Borussia Dortmund - Manchester City Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Borussia Dortmund ve Manchester City Şampiyonlar Ligi G grubu 5. maçında kozlarını paylaşacak. Futbolseverler maçın detaylarını araştırmaya başladı. İşte maçın bilgileri..

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Gruplarda 5. maçlar bugün oynanacak maçlar ile başlıyor. Bu akşamın sonucu en çok merak edilen maçı şüphesiz Borussia Dortmund - Manchester City maçı olacak.

Şampiyonlar Ligi G grubu 5. maçında karşı karşıya gelecek iki dev ekip grupta ilk iki sırayı paylaşıyor. Manchester City 4 maçta topladığı 10 puan ile lider olurken Borussia Dortmund 4 maçta aldığı 7 puan ile ikinci sırada yer alıyor.

İki takım arasında grupta oynanan ilk maçı Manchester City 2-1'lik skorla kazamıştı. Peki Borussia Dortmund-Manchester City maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?









Borussia Dortmund - Manchester City maçı ne zaman oynanacak?

Borussia Dortmund-Manchester City maçı 25 Ekim Salı (bugün) günü saat 22.00'de oynanacak. Signal Iduna Park Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi İtalyan hakem Davide Massa yönetecek. Maç EXXEN ekranlarından canlı izlenebilecek.