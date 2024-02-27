Borussia Dortmund, Semih Kılıçsoy'a hayran kaldı! Yeni Shevchenko... Alman devi Borussia Dortmund, bir süredir 18 yaşındaki golcü oyuncu Semih Kılıçsoy'u takip ediyordu. İstanbulspor maçı sonrasında scoutlar, Semih ile ilgili olarak "Avrupa'nın yeni Shevchenko'su İstanbul'da. Doğuştan golcü. Çok güçlü ve zeki" yorumunu yaptı.

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Semih Kılıçsoy, Türk futbol tarihinin en muhteşem ortaya çıkış hikayelerinden birini yazmaya devam ediyor.

18 yaşındaki oyuncu, bununla beraber peşinden koşturduğu Avrupa devlerinin sayısını da artırıyor.

Süper Lig'de oynadığı son 10 maçta 9 gol atma başarısı gösteren Semih'in bu performansına, bu yaşta imza atmış başka bir isim yok.

Shevchenko'ya benzetildi

Lig tarihine adını şimdiden altın harflerle yazdırmayı başaran genç oyuncuyu bir süredir takip eden Borussia Dortmund'un yetkilileri raporunu sundu.

Ukrayna'nın efsane golcüsü Andriy Shevchenko'ya benzetilen Semih Kılıçsoy'un, üstün fizik gücünün yanı sıra zekasından da bahsedildi.

Dikkat çeken başka bir övgü ise Semih'in top ayağındayken başını eğmemesi. Genç yıldızın bu tarzı sayesinde hem zaman kazandığı hem de daha rahat vuruş açısı sağladığı ifade edildi.

Scout şefi derbiyi izleyecek

Türkiye'nin haberine göre; Semih Kılıçsoy için görevlendirdiği ekibinin verdiği rapordan çok etkilenen Borussia Dortmund'un scout şefi Laurent Busser, İstanbul'a geliyor.

Birçok yıldızı kulübe kazandırmasıyla bilinen tecrübeli futbol adamı, pazar günü oynanacak Galatasaray derbisini statta izleyecek.

23 maçta 10 gol

Bu sezon Beşiktaş ile 23 maça çıkan Semih, 10 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.