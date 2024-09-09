Bosna Hersek takımı Velez Mostar, İrfan Buz ile anlaştı Bosna Hersek Premier Ligi'nde mücadele eden Velez Mostar'ın yeni teknik direktörü 57 yaşındaki İrfan Buz oldu.

İHA

Bosna Hersek Premier Lig ekiplerinden Velez Mostar, Türk teknik direktör İrfan Buz ile anlaşma imzaladığını duyurdu.

Velez Mostar kulübü resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada, şöyle denildi:

Velez Mostar Futbol Kulübü olarak bugün ünlü Türk antrenör İrfan Buz ile sözleşme imzalandığını ve kendisinin önümüzdeki dönemde kulübümüzün teknik direktörlüğü görevini üstleneceğini tüm üyelerimize, taraftarlarımıza ve kulübün dostlarına duyurmaktan sevinç duyuyoruz.

"FUTBOLA KENDİNİ ADAMIŞ OLARAK BİLİNİR"

Kulübün açıklamasında, şu ifadeler kullanıldı:

Velez Mostar’ın yeni teknik direktörü, futbola kendini adamış, çalışkan bir uzman olarak bilinir. Son birkaç yılda yedi futbolcuyu tanıtarak geliştirdi ve bu oyuncular, bugün Türk Milli Futbol Takımı’nda başarıyla forma giyiyor.

İRFAN BUZ HAKKINDA BİLGİLER VERİLDİ

Açıklamada Buz’un UEFA Pro lisansına sahip olduğu ve Türkçe, Almanca, İngilizce ve Boşnakça dillerini akıcı bir şekilde konuştuğu kaydedildi.

Kulüpten yayınlanan açıklamada Buz'un yanı sıra iki yardımcı antrenör, bir kondisyoner ve bir analistten oluşan ekibinin de kendisiyle birlikte kulübe katılacağı ifade edildi.

"SON DERECE ÖNEMLİ BİR ADIM"

Kulübün açıklamasında ayrıca, şunlar denildi:

İrfan Buz ile imzalanan sözleşme, kulübümüz için son derece önemli bir adım zira önümüzdeki hafta, eski rakibimiz ve Bosna Hersek’in en güçlü kulüpleri arasına yeniden katılan FK Sloboda ile karşılaşacağız.

İrfan Buz'un resmi tanıtımı 11 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)