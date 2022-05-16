Petrol
109.76
-1.60%
Euro
16.26
0.89%
Dolar
15.56
0.55%
Altın
914.54
-0.77%
Borsa
2422
0.12%
Bitcoin
473.896
-0.34%
BTXN Coin
13.02
-2.76%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    Boston Celtics ve Dallas Mavericks finalde

    Son maça taşınan iki seride Boston Celtics son şampiyon Milwaukee Bucks'ı, Dallas Mavericks de normal sezon lideri Phoenix Suns'ı mağlup etmeyi başardı.
    • 16.05.2022 - 11:21
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 11:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Boston Celtics ve Dallas Mavericks finalde

    NBA play-off'larında Boston Celtics Doğu Konferansı'nda, Dallas Mavericks ise Batı Konferansı'nda finale yükseldi.

    Celtics, serinin 7. maçında son şampiyon Milwaukee Bucks’ı konuk etti. Rakibini 109-81 yenerek adını Konferans finaline yazdırdı.

    Celtics’te Grant Williams 27, Jayson Tatum 23 sayıyla oynarak galibiyette büyük pay sahibi oldu. Bucks’ta ise Giannis Antetokounmpo’nun 25 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

    Boston Celtics doğu finalinde Miami Heat'le mücadele edecek. Serinin ilk maçı 18 Mayıs Çarşamba TSİ 03.30'da oynanacak.

    Boston Celtics ve Dallas Mavericks finalde #1

    Dallas’tan farklı tarife

    Mavericks serinin 7. maçında normal sezon lideri Phoenix Suns’a konuk oldu. Rakibini 123-90 yenerek adını konferans finaline yazdırdı.

    Mavericks’te all-star Luka Doncic attığı 35 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

    Dallas Mavericks batı finalinde Golden State Warriors'la mücadele edecek. Serinin ilk maçı 19 Mayıs Perşembe TSİ 06.00'da yapılacak.

    Boston Celtics ve Dallas Mavericks finalde #2


    İlginizi Çekebilir

    Esenyurt'ta mağazada kadın kavgası
    3. Sayfa

    Esenyurt'ta mağazada kadın kavgası

    Uğur Dündar: Ali Koç günler öncesinde uyarmıştı
    Futbol

    Uğur Dündar: Ali Koç günler öncesinde uyarmıştı

    Borsaya atılmak için uygun zaman!
    Borsa Robot

    Borsaya atılmak için uygun zaman!

    Görüş Bildir