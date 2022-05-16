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Boston Celtics ve Dallas Mavericks finalde
- 16.05.2022 - 11:21
- Güncelleme : 16.05.2022 - 11:22
NBA play-off'larında Boston Celtics Doğu Konferansı'nda, Dallas Mavericks ise Batı Konferansı'nda finale yükseldi.
Celtics, serinin 7. maçında son şampiyon Milwaukee Bucks’ı konuk etti. Rakibini 109-81 yenerek adını Konferans finaline yazdırdı.
Celtics’te Grant Williams 27, Jayson Tatum 23 sayıyla oynarak galibiyette büyük pay sahibi oldu. Bucks’ta ise Giannis Antetokounmpo’nun 25 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.
Boston Celtics doğu finalinde Miami Heat'le mücadele edecek. Serinin ilk maçı 18 Mayıs Çarşamba TSİ 03.30'da oynanacak.
Dallas’tan farklı tarife
Mavericks serinin 7. maçında normal sezon lideri Phoenix Suns’a konuk oldu. Rakibini 123-90 yenerek adını konferans finaline yazdırdı.
Mavericks’te all-star Luka Doncic attığı 35 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.
Dallas Mavericks batı finalinde Golden State Warriors'la mücadele edecek. Serinin ilk maçı 19 Mayıs Perşembe TSİ 06.00'da yapılacak.