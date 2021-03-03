Boupendza çatlak elle oynadı, maç berabere bitti

Hatayspor, deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Goller Yatabare ve Diouf'tan geldi.

Süper Lig'de 28. hafta maçında Sivasspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi.

YATABARE VE DIOUF'TAN KARŞILIKLI GOLLER

Mücadele 1-1 sona ererken Sivasspor'un golünü 54. dakikada Mustapha Yatabare kaydetti. Hatayspor'un golü 59. dakikada Mame Biram Diouf'tan geldi.

Ligde 5 haftadır kaybetmeyen Sivasspor puanını 33'e yükseltti. Hatayspor da 5 haftadır kaybetmezken; 2 haftalık galibiyet serisini sürdüremedi ve puanını 46 yaptı.



Süper Lig'de hafta sonu Sivasspor, Galatasaray'a konuk olacak. Hatayspor, Kayserispor'u ağırlayacak.





BOUPENDZA ÇATLAK ELLE OYNADI

Geçtiğimiz günlerde eli çatlayan ve bu maçta oynaması zor gözüken Boupendza büyük bir fedakarlık örneği göstererek maça yedek kulübesinde başladı. Dakika 4'te sakatlanan Selim Ilgaz'ın yerine oyuna giren Boupendza gol atma başarısı gösteremese de mücadelesiyle alkış aldı.



