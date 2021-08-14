Boupendza: Fenerbahçeli taraftarların ilgisine alıştım

Boupendza Fenerbahçe ile ilgili yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe taraftarlarının transfer ilgisi var, buna alıştım." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de gol kralı olan Aaron Boupendza, Türkiye'deki ilk sezonunu değerlendirdi ve yeni sezon için büyük heyecan duyduğunu belirtti. Gabonlu golcü ayrıca, Instagram üzerinden Fenerbahçe taraftarlarından çokça mesaj aldığını ifade etti.

Boupendza açıklamalarında, “Geçtiğimiz sezon en güzel maçım, Antalyaspor'a karşı 4 gol attığım maçtı. Şehirde beni durdurup sürekli fotoğraf çekilmek isteyenler olmuştu. O zaman taraftarların Türkiye'de gerçekten farklı olduğunu anladım. Bu beni rahatsız etmedi, aksine insanların bana güvendiğini bilmek hoşuma gidiyor. Formamı onlar için biraz daha fazla ıslatmak istiyorum.





“FENERBAHÇELİ TARAFTARLARIN İLGİSİ VAR”

Maçlara seyirci alınmadığı dönemde bile çıkışta taraftarlar bizi tebrik etmek için orada oluyordu. Türkiye'de normal atmosferde oynamak için sabırsızım. Umarım bir an önce tüm taraftarlar geri döner. Ama Instagram'da çok zaman geçiyorum, Fenerbahçe taraftarlarının transfer ilgisi var, buna alıştım.

Hatay'da mutluyum. Türkiye'de mutfağı en güzel şehirlerden biri, hava güzel, insanları cana yakın, tam bir aile şehri. Suriye uzak değil ama güvende hissediyorsun. Hristiyan ve Müslümanlar birlikte rahat yaşıyor. Evimde hissediyorum.





“HATAYSPOR’UN PROJESİ BENİ CEZBETTİ”

Ben meydan okumayı seven bir oyuncuyum, Hatayspor'un da projesi beni cezbetti. Traore, Diouf, Munir gibi birçok iyi oyuncuyu transfer etmek istiyorlardı. Lemina, Poko, Appindangoye'ye de Türkiye ile ilgili sorular sordum. Onlar da kabul etmemi, çünkü Süper Lig'in çok iyi bir lig olduğunu, kendimi gösterebileceğimi söylediler.

Süper Lig gerçekten zor, son maça kadar bir mücadele var. Sivasspor'un 4 puan arkasında kaldık ve Avrupa'yı kaçırdık, çok yoğun bir lig. Fiziksel, atletik dayanıklılık önemli. Adaptasyon açısından bakarsak zorlanmadım. Soyunma odasında Fransızca konuşan çok oyuncu var. İyi bir sezon bitti, 6. olduk ve milli takıma da döndüm.





“AUBA’YA TOPU BEN VERİYORDUM”

Aubameyang'ı sahada ilk gördüğümde top toplayıcıydım. 2019'da onunla birlikte oynamaya başladığımda, "7 yıl önce sana topları elimle veriyordum, gol atıyordun ve benim önümde seviniyordun, şimdi soyunma odasını paylaşıyoruz" dedim. Güldük, eğlendik, ülkemi temsil ettiğim için gururluyum.” ifadelerini kullandı.