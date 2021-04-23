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    Boupendza ve Diouf, gol krallığı için yarışıyor

    Hatayspor'un iki forveti Boupendza ve Diouf, "krallık" için yarışıyor.
    • AA
    • 23.04.2021 - 13:09
    • Güncelleme : 23.04.2021 - 13:29
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    Boupendza ve Diouf, gol krallığı için yarışıyor

    Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de, aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çeken Hatayspor'da, Aaron Boupendza ve Mame Diouf performanslarıyla öne çıkıyor.

    Ligde 6'ncı sırada bulunan bordo-beyazlı ekibin attığı 57 golün 37'sini Boupendza ve Diouf kaydetti.

    GOL KRALLIĞI İÇİN YARIŞIYORLAR

    Takımın başarısında da önemli paya sahip olan iki futbolcudan Boupendza 21 golle krallık yarışında ilk sırada, Diouf ise 16 golle takım arkadaşının ardından ikinci sırada bulunuyor.

    Toplam 37 gole ulaşan santraforlar, ligdeki 5 takımın attığı golden daha fazla rakip fileleri havalandırarak, gol krallığı yarışında da "tatlı bir rekabete" girdi.

    Boupendza ve Diouf, gol krallığı için yarışıyor #1

    HATAY'IN GOLCÜLERİNİ ABOUBAKAR VE LARIN TAKİP EDİYOR

    Sıralamada ilk 2'de yer alan Hatayspor'un golcülerini, 15'er golle Beşiktaşlı futbolcular Vincent Aboubakar ve Cyle Larin izliyor.

    Boupendza ve Diouf, gol krallığı için yarışıyor #2

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