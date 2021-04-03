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    Boupendza'nın bugün yapılan testi de negatif

    Hatayaspor'da Aaron Boupendza'nın, Galatasaray maçı öncesinde yapılan koronavirüs testi de negatif sonuçlandı.
    • Haber Merkezi
    • 03.04.2021 - 16:28
    • Güncelleme : 03.04.2021 - 16:29
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    Boupendza'nın bugün yapılan testi de negatif

    Hatayspor'un golcü oyuncusu Aaron Boupendza'nın Türkiye'ye gelmeden yapılan koronavirüs testi negatif çıkmıştı.

    Oyuncuya Türkiye'ye geldiğinde de test yapıldı. Yapılan test sonucunda Bopendza'nın sonucu negatif çıktı.

    Oyuncu şans verilmesi halinde Galatasaya maçında forma giyebilecek.

    "TÜRKİYE'DE YAPILAN TESTİ NEGATİF ÇIKMIŞTIR"

    Hatayspor'dan yapılan açıklamada, "Gabon Milli Takım kampından bu sabah dönen futbolcumuz Aaron Boupendza'nın Türkiye'de yapılan ikinci Covid-19 PCR testi negatif çıkmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

    Boupendza nın bugün yapılan testi de negatif #1

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