Boupendza'nın Mesut Özil hayranlığı

Hatayspor-Fenerbahçe maçı sonrası Mesut Özil ile fotoğraf çektirerek ona karşı duyduğu hayranlığı açıkça gösteren Boupendza, yıldız futbolcu hakkında konuştu.

Attığı 17 golle krallık yarışında zirvede yer alan Hatayspor'un golcü futbolcusu Aaron Boupendza, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

24 yaşındaki oyuncunun sözleri şu şekilde:

"TARAFTARLAR ATTIĞIM GOLLERİ KÜNEFEYE BAĞLIYOR"

"Hatay'da olduğum ve bu kadar gol attığım için çok mutluyum. Kulübüm bana güvendi, elimden geleni yapıyorum. Burada çok memnunum. Bu şekilde devam edeceğim. Hatay'a gelmeden önce çok fazla bilmiyordum. Değişik bir kültür. Barış içinde yaşıyorlar. Buraya gelmemde bunlar etken oldu. İyi bir ekiple çalışıyoruz. Bazı taraftarlar attığım gollerin bu kadar güzel olmasını künefeye bağlıyor. Ben de gülüyorum buna ama açıklaması zor."





"TRANSFER KONUSU BELİRSİZ"

"Transfer konusunda futbolda her şey çok hızlı ve değişken. Mücadeleye devam etmek önemli. Şimdilik Hatayspor'dayım. İleride ne olacağını bilmemize pek imkan yok. Gelecek hakkında şu an bir şey söylemek önemli değil."





"MESUT SAHADA OYNARKEN GÖRMEK İSTEDİĞİM FUTBOLCUYDU"

"Türkiye'de çok iyi oyunculara karşı da oynadım. Sahada oynarken görmek istediğim futbolculardan birisi de Mesut Özil'di. Onu karşı da oynamış oldum."

Aaron Boupendza: Mesut Özil ile oynamak isterdim HABERİ