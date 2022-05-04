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Bournemouth Premier Lig'e döndü

Bournemouth Premier Lig'e döndü

İngiltere'nin 2. seviye ligi olan Championship'in 45. haftasında Bournemouth, kendi sahasında Nottingham Forest'ı 1-0 mağlup etti ve Premier Lig'e yükseldi.