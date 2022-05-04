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    Bournemouth Premier Lig'e döndü

    İngiltere'nin 2. seviye ligi olan Championship'in 45. haftasında Bournemouth, kendi sahasında Nottingham Forest'ı 1-0 mağlup etti ve Premier Lig'e yükseldi.
    • 04.05.2022 - 10:18
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    Bournemouth Premier Lig'e döndü

    2019-2020 sezonunda 34. puanla 18. olup bir alt lige düşen Bournemouth, 2 sezon sonra Premier Lig'e dönüyor.

    Championship Ligi'nin 45. haftasında kendi sahasında Nottingham Forest ile karşılaşan Bournemouth, 83. dakikada Kieffer Moore'un attığı gol ile rakibini 1-0 yenmeyi başardı.

    Nottingham 79’da kaldı

    Bitime 1 hafta kala Championship ikinciliğini garantileyen Bournemouth puanını 85 yaparken, Nottingham Forest ise 79 puanda kaldı. Ligde daha önce Londra ekibi Fulham sezonu lider tamamlayıp Premier League'e yükselmeyi garantilemişti.


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