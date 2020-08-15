Boyd: Beşiktaş'ta oynuyorsanız hedef şampiyonluktur

Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd, yeni sezonda şampiyon olmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Tyler Boyd, siyah-beyazlı takımın dün akşam yaptığı antrenman öncesinde kulüp televizyonunun sorularını yanıtladı.

"ŞAMİYONLUK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Süper Lig'de takım sayısının 21'e çıkmasının kendilerini daha fazla zorlayacağını belirten Boyd, yeni sezondaki hedefleriyle ilgili, "Takımda kalan ve aramıza yeni katılacak arkadaşlarımızla hedefimize ulaşacağız. Beşiktaş'ta oynuyorsanız hedef bellidir, şampiyonluk. Bunun için de elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan'ın PAOK takımıyla yapacağı karşılaşmayla ilgili de Boyd, "Az bir dinlenme süremiz oldu, biraz daha fit başladık diyebilirim. Geçen sene yakaladığımız momentumun üzerinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geçen sene ligi bitirdiğimiz nokta bu eşleşmeyi hak eden bir noktaydı. İyi oynayarak bu turu geçmek istiyoruz." şeklinde konuştu.