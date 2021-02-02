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    Boyd: Sivasspor formasıyla patlama yapacağıma inanıyorum

    Sivasspor'un Beşiktaş'tan kiraladığı Tyler Boyd, basın mensuplarına iddialı açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 02.02.2021 - 13:40
    • Güncelleme : 02.02.2021 - 13:49
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    Boyd: Sivasspor formasıyla patlama yapacağıma inanıyorum

    Süper Lig takımlarından Sivasspor'un Beşiktaş'tan kiraladığı Tyler Boyd, Sivas'a geldi.

    Kulüp tesislerinde başkan Mecnun Otyakmaz, başkan yardımcısı Mehmet Oflaz ve As Başkan Faruk Taşseten ile tanışan Tyler Boyd, daha sonra takımla bir araya geldi.

    "BİR AÇIĞIMIZI KAPATTIK"

    Başkan Mecnun Otyakmaz, transferin hayırlı olmasını dileyerek, "Bir açığımızı kapattık. Ligde istediğimiz sonuçları alamadık ama pandeminin en başından beri en fazla etkilenen kulüp olduk. Maalesef UEFA grubundan da çıkamadık bu yüzden. Onun sarsıntısı bu güne kadar sürdü. Bundan sonra Tyler Boyd ile daha güçlenerek açığımızı kapatacağız. 3 maç kazanarak Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanma şansımız var. Onda da katkılarının olacağını düşünüyorum. Güzel bir ikinci yarı geçireceğimizi düşünüyorum. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

    Boyd: Sivasspor formasıyla patlama yapacağıma inanıyorum #1

    "PATLAMA YAPACAĞIMA İNANIYORUM"

    Tyler Boyd yaptığı açıklamada, "Sivasspor formasıyla tekrar patlama yapacağıma inanıyorum. Takımın başarılı olmasında ben de faydalı olacağım. Bundan sonra daha da başarılı olacağız ve buna ben de katkı sunacağım." şeklinde konuştu.

    Boyd, kırmızı-beyazlı ekipte 99 numaralı formayı giyecek.

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