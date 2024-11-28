Brad Friedel kendisini odasına kapattı

Haber Merkezi

Beşiktaş'a özellikle kadroda düşünülmeyen oyuncuları göndermesi için getirilen ve yönetim kurulu danışmanlığı görevi verilen Brad Friedel da görevden alındığını önceki gece mesajla öğrendi.

Ayrılan futbolculardan sadece Jackson Muleka'dan 1 milyon euro gelir sağlanması nedeniyle camiada eleştirilen ABD'li futbol adamının dün soluğu Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde aldığı ve kendisini odaya kapattığı öğrenildi.

Durumun kendisine sözlü olarak yüzüne karşı bildirilmesini isteyen Friedel'ın yaşananlardan rahatsız olduğu ifade edildi.

"TÜM YALANLARI DÜZELTECEĞİM"

Bu arada Brad Friedel, "Şu an yaşananlar için söyleyecek çok fazla şeyim yok. Önümüzdeki günlerde herkesin sorularını yanıtlayacağım ve yanıtlarım için kanıtları da sunabileceğim. Hakkımda söylenen tüm yalanları bu şekilde düzelteceğim." açıklamasını yaptı.