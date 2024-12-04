Brad Friedel'den Hasan Arat itirafı! Benden özür diledi

Haber Merkezi

Beşiktaş'taki yönetim kurulu danışmanlığı görevinden ayrılan Brad Friedel, siyah-beyazlı kulüpte yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

53 yaşındaki spor adamı HT Spor canlı yayınına katılarak çarpıcı ifadelere imza attı.

"TÜM KONUŞMALARIMIZ SPORTİF DİREKTÖR OLACAĞIM ÜZERİNEYDİ"

Beşiktaş'a geliş sürecini anlatan Brad Friedel, şu ifadeleri kullandı:

10 Mayıs gibi Beşiktaş'ın sportif direktörü olmam için bir görüşme yaptım. ABD'deki avukatım 10 Mayıs'la 2 Haziran arasında Kaan Şakul ve Hasan Arat'la görüşmeler yaptı. Tüm konuşmalarımız sportif direktör olacağım üzerineydi. Gelmeden önce unvanımın yönetim kurulu danışmamı olup olmayacağı soruldu. 'Görevlerim aynı mı olacak?' diye sordum. 'Evet' yanıtını alınca geldim.

"BÖYLE BİR OLAYDAN BİLGİM OLMADI"

Sadece oyuncu satışıyla ilgili görevde olup olmadığıyla ilgili soruya Friedel, şu cevabı verdi:

Bana hiç böyle bir şey açıklanmadı. Böyle bir olaydan bilgim olmadı.

"ONUN KIZGINLIĞINI ANLAYABİLİYORUM İŞ TANIMI YÜZÜNDEN"

Samet Aybaba'yla ilgili Friedel, şu sözleri sarf etti:

Samet'in Beşiktaş taraftarı için bir efsane olduğunu anlıyorum. Hasan Arat'ın Samet Aybaba'nın arasındaki diyaloğu ve ne işle ilgileneceğini de bilmiyorum. Onun da kızgınlığını anlayabiliyorum iş tanımı yüzünden.

"HASAN ARAT BENDEN ÖZÜR DİLEDİ"

Ayrılık süreciyle ilgili Friedel, şu ifadeleri kullandı:

11 gibi uyuyordum. Birileri aradı ama cevap veremedim. Performans antrenörü aradı ve bana söyledi. Başkan Hasan Arat da benden özür diledi. O da başka bir yönetim kurulu üyesinin bana ulaştığını düşündü.

"BÖYLE BİR SÜRECİN İKİ AYDA YÖNETİLMESİ ÇOK ZORDU"

Yaz transfer dönemindeki süreci anlatan Brad Friedel, şöyle konuştu:

İlk geldiğimde 56 tane oyuncumuz vardı. 23 tane yabancı oyuncumuz vardı ve bunu 12'ye indirmem gerekiyordu. Sonrasında 14'e yükseldi. Kulüpteki bazı isimler de çok fazla oyuncu satacağımızı söyledi ve bu da işleri zorlaştırdı. Kulübün içinde planladığımız üzere 2-3 transfer dönemine ihtiyacımız vardı. Hasan Arat, Kaan Şakul, Gio, ben ve Gio'nun ekibinin yer aldığı bir ekibimiz vardı. Kaan Şakul'un teknik yönden bir alakası yoktu. Hem çok oyuncu satılması hem de değer artıracak oyuncuların transfer edilmesi gerekiyorken böyle bir sürecin iki ayda yönetilmesi çok zordu.

"ÇOK FAZLA BASKI BİNDİRİLDİ"

Giovanni van Bronckhorst'un kadro tercihlerine dahil olmadığını belirten Friedel, şu değerlendirmeyi yaptı:

Hiçbir zaman taktiklere karışmadım. Gio'ya hiçbir şekilde karışmadım. Sadece kadroları söylemek istediğinde kendisi söylüyordu. Transfer sezonunun ilk döneminde bazı transferler durdurulmuştu. Neden olduğuna dair bir kanıtım yoktu ama durmuştu. Bazen yönetim kademesinde bunun durdurulması normaldir. Her kulübün kendi bütçesi vardır. Şu ana kadar zaten 750 kişilik bir futbolcu listesi hazırlandı. Bu aradaki menajer olayını çıkarmak Türk futbolunda zor. İnşa etmek için sahada sonuç almak gerekiyor. Maalesef futbolcular ve teknik ekip üzerine çok fazla baskı bindirildi.

"ASLA KOMİSYON İÇEREN BİR BONUS ALMADIM"

Komisyon iddialarına yanıt veren Friedel, şunları dedi:

Asla ve asla komisyon içeren bir bonus almadım Beşiktaş'tan. Benim sözleşmemi Samet Aybaba yayınladı. Sözleşme doğruysa gizlilik hükümlerine, Beşiktaş çalışanı olarak aykırı davrandı ve bu etik dışı. Sözleşme yanlış bilgileri içeriyorsa manipülasyon yapılıyor. Ben kendim olarak bu sözleşme gizliliğine bağlı kalacağım.

"SEMİH'E HİÇ TEKLİF GELMEDİ"

Semih Kılıçsoy'la ilgili soruyu Friedel şöyle yanıtladı:

Neden oynamadığını Gio'ya sormalısınız. Semih'e hiç teklif gelmedi. Onu çok seviyorum. İyi bir ilişkimiz vardı. Semih'e çok fazla baskı yüklemek istemiyorum ama Agüero'ya benziyor. Gelecekte çok başarılı olacağına inanıyorum. Aslında transferin son gününde basına hiç yansımayan bir kulüp tarafından ilgili duyuldu ama onların da bir oyuncu satması gerekiyordu. Dört tane kulüple görüşmem oldu ama ilgilenmediklerini söylediler. Taraftarlara haberleri nereden aldıklarına dikkat etmeleri gerektiğini söyleyebilirim.

"ORADA FİNANSAL KURALLAR GERÇEKTEN ZOR"

Friedel ayrıca şu sözleri sarf etti: