Brentford Kulüp Direktörü'nden Yusuf Akçiçek için transfer itirafı

Haber Merkezi

Fenerbahçe'de bu sezon performansıyla dikkat çeken isimlerden biri de Yusuf Akçiçek.

Bilindiği üzere Alman devi Bayern Münih'in takibinde olan Yusuf'un başka kulüplerinden de radarında olduğu ortaya çıkmıştı.

Buna göre Manchester United, Napoli, Atletico Madrid ve Leipzig'in de Yusuf'a ilgisi var.

12 AY BOYUNCA İZLEDİK: O ZAMANLAR HERKESİN HEDEFİNDE DEĞİLDİ

Bu gelişmelerin yanı sıra sarı-lacivertlilerin genç yıldızı Yusuf Akçiçek için bir transfer itirafı geldi.

Brentford Kulüp Direktörü Lee Dykes, Sports Digitale'ye yaptığı açıklamada, "Yusuf Akçiçek'i 12 ay boyunca izledik. Onu önce Brentford B takımına almak için harekete geçtik. Yusuf o zamanlar herkesin hedefinde değildi. Sonra Mourinho onu gerçekten sevdi ve takımda tutmak istedi." sözlerini sarf etti.

PERFORMANSIYLA A MİLLİ TAKIMA YÜKSELDİ

Fenerbahçe'de bu sezon 17 maçta süre bulan 19 yaşındaki Yusuf Akçiçek, 2 kez gol sevinci yaşadı.

Performansıyla A Milli Takım'a da yükselen genç futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.