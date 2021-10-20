Brezilya basını: Galatasaray, Melo'ya teklif yaptı

Galatasaray'ın eski futbolcularından Felipe Melo ile ilgili Brezilya basınından bomba bir iddia ortaya atıldı: Brezilyalı futbolcu sarı-kırmızılı takıma dönebilir.

Brezilya basınından, Galatasaray ile ilgili bir transfer iddiası geldi.

UOL Esporte'de Bruno Andrade imzasıyla çıkan habere göre; Galatasaray, aralık ayında sözleşmesi sona erecek olan Felipe Melo'ya 1.5 yıllık sözleşme önerdi.

TEKLİF G.SARAY'DAN

Tecrübeli oyuncunun, Galatasaray'dan gelen bu teklifi kabul etmek üzere olduğu belirtildi.

2011-2015 yılları arasında Galatasaray forması giyen 38 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun, Galatasaray'da 1.5 yıl oynadıktan sonra futbola nokta koymayı planladığı vurgulandı.

BOCA DA İSTİYOR

Felipe Melo'ya daha önce Sao Paulo'nun teklifi, Boca Juniors'un ise ilgisi olduğu belirtilirken, Galatasaray'ın iki kulüpten de önde olduğunun altı çizildi.

Felipe Melo, Galatasaray formasıyla 154 resmi maça çıkıp 18 gol attı ve 12 asist yaptı.

FATİH TERİM "GELEBİLİR" DEMİŞTİ

Ağustos ayında basın mensuplarına konuşan Fatih Terim, "Felipe Melo hala Galatasaray'a gelebilir. 38 yaşında ama Brezilya Ligi'nde oynadığı takım son 2 senedir şampiyon. Sürekli kendisiyle görüşüyoruz, Galatasaray'a gelmek istiyor." ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇELİLERLE SORUN YAŞIYOR

Süper Lig'de oynadığı dönemde rakip taraftarlarla sık sık sorun yaşayan Felipe Melo, Brezilya'da oynadığı dönemde de sık sık Fenerbahçe'ye yaptığı göndermelerle haber olmuştu.

2020 yılında Türkiye Kupası'nda oynanan Trabzonspor karşılaşmasında Emre Belözoğlu'nun yedek kulübesindeyken kırmızı kart görmesini hedef alan Melo, dil çıkarttığı bir fotoğrafla birlikte Belözoğlu'nun da olduğu bir paylaşım yaparak "Daha oyuna girmeden kırmızı kart gördü." şeklinde bir göndermede bulunmuştu.

Her derbi öncesinde sarı-lacivertlilere laf atan Brezilyalı futbolcu, Galatasaray taraftarının da adeta sevgilisi konumunda.