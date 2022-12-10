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    Brezilya basınında 'Jorge Jesus' sesleri

    Brezilya basınında 'Jorge Jesus' sesleri

    Brezilya Milli Takımı'nda teknik direktör Tite'nin görevi bırakmasının ardından görev için yeniden Jorge Jesus'un ismi gündeme geldi.
    • Haber Merkezi
    • 10.12.2022 - 14:07
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    Brezilya'nın 2022 Dünya Kupası'na erken veda etmesi Fenerbahçe için tehlike çanlarını yeniden çaldırdı.

    Çeyrek finalde Hırvatistan'a elenmelerinin ardından görevi bırakan Brezilya Teknik Direktörü Tite'nin yerine kimin geleceği merak konusu olurken, bazı Brezilyalı taraftarların Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'u takımın başında görmek istediklerini söylemesi dikkat çekti.

    Jesus üçüncü sırada

    Brezilya basınından Globo Esporte'nin haberine göre, milli takımın başına geçebilecek 10 aday bulunuyor ve bu adaylardan birisi de Jorge Jesus.

    Pep Guardiola ve Jorge Sampaoli'nin zirvede yer aldığı listede Jorge Jesus da listesede üst sıralarda kendine yer bulmuştu.

    Brezilya basınında Jorge Jesus sesleri #1

    "Alo Jorge Jesus"

    Öte yandan Dünya Kupası'nda Brezilya'nın elenmesinin ardından Globo'da görev yapan Alvaro Gribel, "Alo Jorge Jesus" tweeti attı.

    Gribel'in bu tweeti kısa sürede sosyal medyanın gündemine otururken Fenerbahçeli taraftarlardan ise büyük tepki aldı.

    Brezilya basınında Jorge Jesus sesleri #2

    "Sakin olun millet"

    Bir süre sonra Gribel yeni bir tweet paylaşarak Fenerbahçeli taraftarlardan özür diledi. Gribel paylaşımında, "Fenerbahçe taraftarları tarafından ölümle tehdit edildim. Sakin olun millet, olma ihtimali sıfır" ifadelerine yer verdi.

    Brezilya basınında Jorge Jesus sesleri #3


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