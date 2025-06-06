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Haber Merkezi

Brezilya'nın köklü futbol kulüplerinden Corinthians'ın taraftarları, 7 yıldır kupa kazanamamanın verdiği öfkeyle kulüp binasını bastı.

Kulüp idaresinin de yer aldığı Parque Sao Jorge'yi basan taraftarlar, binayı işgal etti.

ÖFKELİ TARAFTAR KULÜP BİNASINI İŞGAL ETTİ

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, taraftarların Parque Sao Jorge'un ana girişinden girdiği görüldü.

Kapılar kapatıldıktan sonra taraftarlar, tesislerin önüne 'Yas, kötü yönetim nedeniyle kapalı' yazılı bir pankart bıraktı.

TALEPLERİNİ İLETTİLER

Taraftarlar, yönetimden oy hakkı, tüzük değişikliği ve kulübü borca sokan yöneticilere ceza verilmesini istedi.

Yönetime yakın taraftar gruplarının geri dönüşünün önünün kapatılmasını isteyen öfkeli grup, taraftarlarını temsil etmeyen aileler, iş adamları ve çıkar grupları tarafından yönetilen konseyin niteliksiz olduğunun ilanını da talep etti.