Brezilya'da manşet oldu: Kusursuz Fenerbahçe

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Kadıköy'de Rize'yi 5-0 mağlup eden ve 7'de 7 yaparak liderliğe yerleşen Fenerbahçe, Avrupa medyası kadar Güney Amerika'da da ses getirdi.

Brezilya basınından Trivela, sarı-lacivertlilerin performansına geniş yer ayırdı. "Kusursuz Fenerbahçe" manşeti atılan haberde şu ifadeler kullanıldı:

Kusursuz bir başlangıç. Büyük ligler göz önüne alındığında bile en iyi transferleri yaptılar.



Dzeko, Tadic, Szymanski, Becao, Fred, Cengiz gibi büyük isimler katıldı. Yıkıcı bir seri ile lige başladılar. Bu takım, 2013-14'ten bu yana süren kuraklığa son verecek gibi görünüyor. İsmail Kartal, Auriazuis'in oyuncusuydu. Parçaları bir araya getirme şekli göz önüne alındığında akıllıca bir seçim oldu.



56,8 milyon euroluk yatırımla en pahalı takım oldular ve 55,4 milyon euroluk satış yaptılar. 14 maçı da kazandılar. 5-0'lık skor tamamen anlaşılır. Kasım ayından itibaren zorluk seviyesi artacak, derbiler var. G.Saray da iyi iş çıkardı ama o kadar etkileyici değildi.