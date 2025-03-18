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Haber Merkezi

Brezilya’nın ünlü futbol kulüplerinden Santos’un küçük taraftarı Anthony, geçirdiği hastalık sonucu bir gözünü kaybetti.

Ancak Anthony, bu zorlu süreçte dikkat çeken bir karara imza attı.

Anthony, özel olarak yaptırılan protez gözüne kulübünün armasını taktırmayı başardı.

KAYBETTİĞİ GÖZÜNE KULÜBÜNÜN ARMASINI TAKTIRDI

Bu anlamlı jest, sadece Anthony’nin değil, tüm futbolseverlerin dikkatini çekti.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu olay, Anthony’nin Santos’a olan bağlılığının bir göstergesi olarak kabul edildi.

Protez gözünü taktırdıktan sonra yaptığı açıklamada Anthony, “Bu benim için sadece bir protez değil, aynı zamanda kulübümle yeniden bütünleşme ve hayata tutunma motivasyonu.” dedi.

SANTOS DAVET ETTİ: OYUNCULARLA TANIŞTI

Anthony’nin bu cesur adımı, kanserle mücadele eden diğer hastalara da umut kaynağı oldu.

Santos Kulübü de Anthony’nin bu anlamlı girişimini desteklediğini açıkladı.

Kulüp yetkilileri, Anthony’yi antrenmanlara davet ederek ve ona özel bir forma hediye ederek moralini yükselttiler.

Anthony’nin hikayesi, sporun sadece rekabetten ibaret olmadığını, aynı zamanda insanları bir araya getiren güçlü bir bağ olduğunu gösteriyor.