Brezilya'dan örnek teknik direktör kararı

Brezilya Futbol Federasyonu, bir takımın sezon içerisinde en fazla 2 teknik direktörle çalışabileceğini açıkladı.

Başta Süper Lig olmak üzere birçok ülkede takımların sık sık hoca değiştirmesi, 'sınır' tartışlarını beraberinde getirmişti.

Brezilya Futbol Federasyonu, teknik direktörler ile ilgili tarihi bir karar aldı.

EN FAZLA 2 TAKIM

Bu sezondan itibaren geçerli olmak üzere Brezilya Serie A'da mücadele edecek takımlar 1 sezon içerisinde en fazla 2 teknik direktör ile çalışabilecek.

Bir teknik direktör ise 1 sezon içerisinde en fazla 2 takımda görev alabilecek.

Bir takım 2 teknik direktör ile çalıştıysa ancak 'geçici' bir antrenörle sezonu tamamlayabilecek.

Bilindiği gibi Süper Lig'de bu sezon şu ana kadar tam 27 hoca görevden alındı.

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