Petrol
86.53
2.71%
Euro
19.2196
-0.14%
Dolar
18.6253
-0.07%
Altın
1.049
0.17%
Borsa
4978
0.31%
Bitcoin
320.182
2.67%
BTXN Coin
5.53
-3.49%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Bulutlu 14 C

    Brezilyalı efsane futbolcu Pele hastaneye kaldırıldı

    Dünya futbolunun efsanesi Pele, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 82 yaşındaki Pele, bir süredir kanserle mücadele ediyordu.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2022 - 18:38
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 18:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Brezilyalı efsane futbolcu Pele hastaneye kaldırıldı

    Tüm zamanların en önemli futbolcularından biri olarak kabul edilen Pele'nin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

    Pele'nin şişlik, kalp sorunları ve zihinsel problemleri nedeniyle Sao Paulo'da hastaneye yatırıldığı açıklandı.

    Büyük bir çöküntü içerisinde

    ESPN'nin aktardığına göre, Pele'nin hastaneye ulaştığında fiziksel ve zihinsel olarak büyük bir çöküntü içerisinde olduğu bildirildi.

    Haberlere göre, Pele'nin ciddi olarak zayıfladığı ve yemek yemekte zorlandığı kaydedildi.

    Brezilyalı efsane futbolcu Pele hastaneye kaldırıldı #1

    Tedavisi başarısız ilerliyor

    82 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sene kolon kanserine yakalandı ve düzenli olarak hastanede tedavi görmeye devam ediyor. Paylaşılan bilgilere göre, Pele'nin tedavisinin başarısız ilerlediği açıklandı.

    Sosyal medya hesabından açıklama yapan Pele'nin kızı Nascimento, "Bugün babamın sağlığıyla ilgili medyada birçok haber var, hastanede ilaçları düzenleniyor." açıklaması yaptı.

    "Sizinle durumunu paylaşacağım"

    Nascimento, "Acil bir durum veya yeni bir şey yok. Sizinle durumunu ve fotoğrafları paylaşacağım." dedi.

    Brezilyalı efsane futbolcu Pele hastaneye kaldırıldı #2

    Son yıllarda birçok kez hastaneye kaldırıldı

    Pele, böbreklerinde yaşadığı sorunlar ve prostat nedeniyle de son yıllarda birçok kez hastaneye kaldırılmıştı.

    Futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Pele, FIFA Dünya Kupası'nı 3 kez (1958, 1962, 1970) kazanan tek futbolcu olma özelliğini taşıyor.

    Brezilyalı efsane futbolcu Pele hastaneye kaldırıldı #3


    'Tek kit ile 4 farklı virüs taraması yapılacak'
    Sağlık

    'Tek kit ile 4 farklı virüs taraması yapılacak'

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!
    Advertorial

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!

    Balıkesir'de mahalleye kuduz karantinası
    3. Sayfa

    Balıkesir'de mahalleye kuduz karantinası

    Görüş Bildir