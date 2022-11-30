Brezilyalı efsane futbolcu Pele hastaneye kaldırıldı

Dünya futbolunun efsanesi Pele, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 82 yaşındaki Pele, bir süredir kanserle mücadele ediyordu.

Tüm zamanların en önemli futbolcularından biri olarak kabul edilen Pele'nin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Pele'nin şişlik, kalp sorunları ve zihinsel problemleri nedeniyle Sao Paulo'da hastaneye yatırıldığı açıklandı.

Büyük bir çöküntü içerisinde

ESPN'nin aktardığına göre, Pele'nin hastaneye ulaştığında fiziksel ve zihinsel olarak büyük bir çöküntü içerisinde olduğu bildirildi.

Haberlere göre, Pele'nin ciddi olarak zayıfladığı ve yemek yemekte zorlandığı kaydedildi.

Tedavisi başarısız ilerliyor

82 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sene kolon kanserine yakalandı ve düzenli olarak hastanede tedavi görmeye devam ediyor. Paylaşılan bilgilere göre, Pele'nin tedavisinin başarısız ilerlediği açıklandı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Pele'nin kızı Nascimento, "Bugün babamın sağlığıyla ilgili medyada birçok haber var, hastanede ilaçları düzenleniyor." açıklaması yaptı.

"Sizinle durumunu paylaşacağım"

Nascimento, "Acil bir durum veya yeni bir şey yok. Sizinle durumunu ve fotoğrafları paylaşacağım." dedi.

Son yıllarda birçok kez hastaneye kaldırıldı

Pele, böbreklerinde yaşadığı sorunlar ve prostat nedeniyle de son yıllarda birçok kez hastaneye kaldırılmıştı.

Futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Pele, FIFA Dünya Kupası'nı 3 kez (1958, 1962, 1970) kazanan tek futbolcu olma özelliğini taşıyor.