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    Brezilyalı Hulk Adana Demirspor'da

    Brezilyalı Hulk Adana Demirspor'da

    Adana Demirspor, Brezilyalı golcü Hulk ve kulübü Atletico Mineiro ile her konuda anlaşmaya vardı.
    • Haber Merkezi
    • 03.01.2023 - 13:00
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 13:30
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    Sezon öncesi Mario Balotelli ile yolların ayrılmasının ardından hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Adana Demirspor, bir dünya yıldızını daha kadrosuna kattı.

    Mavi Şimşekler, Brezilyalı Hulk ve takımı Atletico Mineiro ile yapılan görüşmelerde tüm koşullarda anlaştı.

    Transfer dönemi bekleniyor

    İHA'nın haberine göre; transfer döneminin başlamasıyla Başkan Murat Sancak, Hulk'u Türkiye'ye getirecek ve imzayı attıracak.

    Adana Demirspor, 28 yaşındaki savunmacısı Samet Akaydin için ise Fenerbahçe ile el sıkıştı.

    Hulk

    Samet Fenerbahçe'ye gidiyor

    Adana ekibi ve oyuncu ile anlaşan sarı-lacivertliler, 12 Ocak'ta başlayacak transfer dönemiyle birlikte Samet'e resmi imzayı attıracak. Samet, Süper Lig'in ikinci yarısından itibaren sarı-lacivertli formayı giyecek.

    Brezilyalı Hulk Adana Demirspor da #2


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