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Brezilyalı Ronaldo, Trabzonspor formasıyla poz verdi

Brezilyalı Ronaldo, Trabzonspor formasıyla poz verdi

Dünya futbolunun en önemli santrforlarından biri olan Fenomen lakaplı Ronaldo, Trabzonspor'a kiraladığı oyuncusu Stiven Plaza'nın formasını imzalayarak özel koleksiyonuna kaldırdı.