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    Brezilyalı Ronaldo, Trabzonspor formasıyla poz verdi

    Dünya futbolunun en önemli santrforlarından biri olan Fenomen lakaplı Ronaldo, Trabzonspor'a kiraladığı oyuncusu Stiven Plaza'nın formasını imzalayarak özel koleksiyonuna kaldırdı.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2020 - 11:58
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    Brezilyalı Ronaldo, Trabzonspor formasıyla poz verdi

    Stiven Plaza’nın kariyer gelişiminde büyük pay sahibi olan ve bordo-mavililere transferinde büyük rol oynayan Brezilyalı Ronaldo ile Trabzonspor arasındaki ilişkiler güçlenmeye başladı.

    Brezilyalı Ronaldo, Trabzonspor formasıyla poz verdi #1

    STIVEN PLAZA'DAN TRABZONSPOR FORMASI İSTEDİ

    İspanyol Real Valladolid takımının sahibi durumundaki Ronaldo, bu transferin ardından oyuncusu Stiven Plaza’dan bordo-mavili takımın formasını istedi ve Trabzonspor’un yeni formasını imzalayarak bu hatıra formayı özel koleksiyonuna kaldırdı.

    Stiven Plaza, geçtiğimiz günlerde 100 bin euro kiralama bedeliyle Trabzonspor kadrosuna dahil olmuştu.

    Brezilyalı Ronaldo, Trabzonspor formasıyla poz verdi #2

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