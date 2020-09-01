- Haberler
- Futbol Haberleri
- Brezilyalı Ronaldo, Trabzonspor formasıyla poz verdi
Brezilyalı Ronaldo, Trabzonspor formasıyla poz verdi
Dünya futbolunun en önemli santrforlarından biri olan Fenomen lakaplı Ronaldo, Trabzonspor'a kiraladığı oyuncusu Stiven Plaza'nın formasını imzalayarak özel koleksiyonuna kaldırdı.
- Haber Merkezi
- 01.09.2020 - 11:58
Stiven Plaza’nın kariyer gelişiminde büyük pay sahibi olan ve bordo-mavililere transferinde büyük rol oynayan Brezilyalı Ronaldo ile Trabzonspor arasındaki ilişkiler güçlenmeye başladı.
STIVEN PLAZA'DAN TRABZONSPOR FORMASI İSTEDİ
İspanyol Real Valladolid takımının sahibi durumundaki Ronaldo, bu transferin ardından oyuncusu Stiven Plaza’dan bordo-mavili takımın formasını istedi ve Trabzonspor’un yeni formasını imzalayarak bu hatıra formayı özel koleksiyonuna kaldırdı.
Stiven Plaza, geçtiğimiz günlerde 100 bin euro kiralama bedeliyle Trabzonspor kadrosuna dahil olmuştu.