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    Brezilyalı Ronaldo'dan Stiven Plaza'ya övgü

    Trabzonspor'un Vallodolid'den kiraladığı Stiven Plaza için takımın başkanı Ronaldo'dan övgü dolu sözler geldi. Brezilyalı efsane Plaza için, "Potansiyeli çok yüksek" ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 09.08.2020 - 12:01
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    Brezilyalı Ronaldo'dan Stiven Plaza'ya övgü

    Trabzonspor'un kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurduğu Stiven Plaza, Valladolid'in sahibi olan Ronaldo'nun yaptığı ilk transferdi.

    Ronaldo, genç futbolcu hakkında ''Videolarını izlediğimde ilgimi çekti. Dayanamayıp, Stiven'i almak için Ekvador'a gittim ve onu Valladolid'e transfer ettim. Potansiyeli çok yüksek. O benim ilk transferim.'' sözlerini kullanmıştı.

    2018 yılında düzenlenen U21 Libertadores Kupası'nda attığı 7 golle turnuvanın gol kralı olan Plaza, geçen sezon ise sakatlıkları nedeniyle istediği forma şanslarını alamamıştı.

    Brezilyalı Ronaldo dan Stiven Plaza ya övgü #1

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