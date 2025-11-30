Brezilya'ya kiralanmıştı: Galatasaray'da Carlos Cuesta gelişmesi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray'a 8 milyon euroluk bonservis bedeliyle transfer olan ancak beklentilerin altında kalan Carlos Cuesta, Brezilya ekibi Vasco da Gama'ya satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı.

Vasco Da Gama, Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Carlos Cuesta'nın bonservisi için harekete geçiyor.

BREZİLYALILAR BEĞENDİ

Bola Vip'te yer alan habere göre, Kolombiyalı savunma oyuncusu, Vasco Da Gama'da sezonun başarılı işlerinden biri olarak görülüyor.

Vasco Da Gama, Cuesta'nın geleceği konusunda risk almak istemiyor ve 26 yaşındaki futbolcunun kalıcı transferi konusunda harekete geçmeye hazırlanıyor.

Brezilya temsilcisi, Carlos Cuesta'nın bonservisi için kısa süre içerisinde Galatasaray'ın kapısını çalacak.

BONSERVİSİ İÇİN GALATASARAY'IN KAPISINI ÇALACAKLAR

Vasco Da Gama'nın, Cuesta'nın performansının yanı sıra Kolombiyalı oyuncuya farklı teklif gelebileceği ve kafasının karışabileceği ihtimalini de göz önünde bulundurduğu ve bonservis için hızlı hareket etmek istediği belirtildi.

Carlos Cuesta, Galatasaray'dan Vasco Da Gama'ya transferinin ardından Brezilya temsilcisinde 12 maçta sahaya çıktı ve 1 asist yaptı.