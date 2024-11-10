Bright Osayi Samuel, Fenerbahçe'deki 100. lig maçına çıktı

İHA

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, evinde Sivasspor ile karşılaşırken sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Müsabakaya 11'de başlayan Bright Osayi-Samuel, Süper Lig'de 100. maçını oynayarak 'dalya' dedi.

5. SEZONUNU GEÇİRİYOR

2020-2021 sezonu ara transfer döneminde Queens Park Rangers'tan transfer edilen Osayi-Samuel, sarı-lacivertli kulüpte 5. sezonunu yaşıyor.

Takımda 150. maçına çıkan 26 yaşındaki oyuncu, 30 sarı kart görürken, 1 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı.

Osayi-Samuel, Fenerbahçe'deki tek kırmızı kartını da bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Union Saint-Gilloise maçında gördü.

SİVASSPOR KARŞISINDA 100. MAÇINA ÇIKTI

Osayi-Samuel, bugünkü maçla birlikte 100. kez Süper Lig'de top koşturdu. Bu süreçte 6 kez fileleri havalandırırken, 8 kez de gol pası verdi.

Başarılı futbolcu, 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de 5, Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 3'er olmak üzere 11 mücadelede forma giydi.

En fazla lig maçına 2021-2022 sezonunda çıkan (31) Nijeryalı futbolcu, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında 23 maçta ter döktü.