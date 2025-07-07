Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe'ye veda etti

İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham City, Nijeryalı oyuncu Bright Osayi-Samuel'i kadrosuna kattığını duyurmuştu.

Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmesi bittiği için Fenerbahçe'den ayrılan 27 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedilmişti.

Yaşanan bu gelişmenin ardından savunma oyuncusu, Fenerbahçe'ye sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayarak veda etti.

"BU BİR VEDA DEĞİL, GÖRÜŞMEK ÜZERE"

Osayi-Samuel yaptığı açıklamada, şunları dedi:

Fenerbahçe aileme, son 4 yıl unutulmazdı. Sarı-lacivert formayı ilk giydiğim andan itibaren tutkunuzu, gururunuzu ve sarsılmaz desteğinizi hissettim. Birlikte zaferleri, zorlukları ve sonsuza kadar benimle kalacak anıları paylaştık. Takım arkadaşlarıma, antrenörlerime, sağlık ekibine ve personele: Bana güvendiğiniz, yol gösterdiğiniz ve her adımda desteklediğiniz için teşekkür ederim. Ve perde arkasında kalan, emekleri çoğu zaman fark edilmeyen herkese: Bu yolculuğu keyifli hale getirdiniz. Beni kendi ailenizden biri gibi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Buradan dolu bir kalple, sonsuz bir minnetle ve bu kulübe ve inanılmaz taraftarlarına karşı derin bir sevgiyle ayrılıyorum. Bu bir veda değil, görüşmek üzere.